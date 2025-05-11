Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kayısı Ve İncir İhracatında Yeni Rekor

Türkiye’nin önemli tarım ürünleri arasında yer alan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatında 2024/25 sezonunda 1 milyar dolar barajı geçildi. Üç ürün grubunda kaydedilen dış satım gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9’luk artış gösterdi ve toplamda 1 milyar 5 milyon dolara ulaştı.

İNCİR VE ÜZÜMDE YÜKSELİŞ, KAYISIDA DURAĞANLIK

Çekirdeksiz kuru üzüm dış satımı önceki sezona göre yüzde 10 oranında artarak 396 milyon dolara çıkarken, kuru incir ihracatında yüzde 28’lik sıçrama görüldü ve 292 milyon dolarlık hacim yakalandı. Kuru kayısı dış satımı ise hafif bir gerilemeyle 317 milyon dolar seviyesinde kaldı.

İHRACAT HACMİ DÜŞTÜ AMA KAZANÇ YÜKSELDİ

Miktar bazında bakıldığında toplam ihracatta yüzde 16 oranında bir düşüş gerçekleşti. Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 269 bin tonluk kuru meyve ihraç ederken bu sezon 226 bin ton ürün gönderdi. Buna rağmen döviz getirisi yükselmeye devam etti.

KURU MEYVEDE GLOBAL ROLÜNÜ PEKİŞTİRİYOR

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin kuru meyvede dünya çapındaki güçlü pozisyonuna dikkat çekti. Mehmet Ali Işık, Türk üreticilerin kalite ve gıda güvenliği standartlarına uygun üretim yaptığını ve ihracatçıların bu ürünleri uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini belirtti.

ÜRETİCİ SOĞUK HAVA ZARARINI TELAFİ ETMEYİ BEKLİYOR

Mart ve nisan aylarında yaşanan düşük sıcaklık ve don olayları özellikle kayısı ve üzüm üretim bölgelerinde ciddi kayıplara yol açtı. Mehmet Ali Işık, bu durumun 36 ilde etkili olduğunu ifade ederek, üreticilere yönelik devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD VE İNGİLTERE PAZARDA ÖNE ÇIKTI

İngiltere, çekirdeksiz kuru üzümde 117 milyon dolarlık alımla başı çekti. Hollanda, Almanya, İtalya ve Fransa bu üründe öne çıkan diğer pazarlar oldu. ABD, kuru kayısı ve kuru incirde Türkiye’nin en büyük alıcısı haline geldi. Bu sezon ABD’ye kuru kayısı satışı 56,4 milyon dolara, kuru incir satışı ise yüzde 48’lik artışla 64 milyon dolara yükseldi.

TÜRK KURU MEYVELERİ DÜNYA PAZARINDA YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR

Fransa, Almanya, Avustralya, İngiltere, İtalya ve Kanada gibi ülkeler de Türk kuru kayısı ve kuru incirine yoğun talep gösterdi. Türkiye’nin kuru meyve ihracatı; kalite, sürdürülebilirlik ve pazar çeşitliliğiyle önümüzdeki dönemlerde de büyümesini sürdürecek.