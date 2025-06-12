Doğuştan Geliyor Ama Tehlikesi Çok Büyük! 3 Yaşına Kadar Kendiliğinden Erimezse Ameliyat Şart...

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Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faruk Atlı, çocuklarda sık görülen geniz eti büyümesinin sanıldığından daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Geniz etinin yalnızca burun tıkanıklığına yol açmadığını vurgulayan Dr. Atlı, “Bu durum, çocukların ileriki yaşlarda yüz şekillerini ve çene gelişimlerini bile etkileyebiliyor” dedi.

DOĞUŞTAN GELİYOR

Dr. Atlı'ya göre geniz eti, doğuştan her bebekte bulunuyor ve genellikle 3 yaşına kadar kendiliğinden küçülerek kaybolabiliyor. Ancak bazı durumlarda bu erime gerçekleşmiyor ve geniz eti burun arkasını tıkayarak ağız açık uyuma, hırıltı, salya akması gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ayrıca, bu büyüme orta kulakta havalanma problemlerine yol açarak işitme kaybı riskini de artırabiliyor.

3 YAŞ SINIR...

Uzman doktor, geniz etinin 3 yaşından sonra hâlâ erimemiş olması halinde mutlaka cerrahi olarak alınması gerektiğini belirtiyor. "Geniz etinin 3 yaşından sonra halen erimemişse mutlaka alınması gerektiğini ifade ediyorum. 6 yaş sonrası çene gelişimini bozuyor. Üst dişler öne çıkıyor, alt çene geride kalıyor. Bu çocuklar ileride hem estetik hem de fonksiyonel problemler yaşıyor. Diş telleriyle düzeltilemeyen durumlar oluşuyor. İleri evrede çene ameliyatı bile gerekebilir." dedi.

'TELAFİSİ ZOR HASARA YOL AÇABİLİR'

Burun tıkanıklığının sadece nefes alma problemi olmadığını vurgulayan Dr. Atlı, bunun bir "sistem sorunu" olduğunu belirtti. Dr. Atlı, "Burnun tıkalı olması sinüsleri, kulakları ve sindirim sistemini bile etkiler. Özellikle çocuklukta bu durum, gelecekte telafisi zor olan hasarlara yol açabilir. Aileleri çocuklarının gece uyku düzenlerini dikkatle gözlemlemeleri konusunda uyarıyoruz. Hırıltı, ağız açık uyuma, sık boğaz enfeksiyonu gibi durumlarda bir KBB uzmanına başvurmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA