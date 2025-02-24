Türk Balı İhracatı Ocak’ta 4,1 Milyon Dolar Kazandırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı açıklamada, Ocak ayında 20 ülkeye bal ihraç edildiğini belirtti.

YÜZDE 64 ARTIŞ OLDU

Gürdoğan, geçen yıl Ocak ayında bal ihracatının 611 ton karşılığı 2 milyon 530 bin 931 dolar olduğunu hatırlatarak, bu yılın ilk ayında ise 1341 ton balın 4 milyon 150 bin 888 dolara satıldığını ifade etti. Bu durumda, miktarda yüzde 119, değerde ise yüzde 64’lük bir artış gerçekleşti.

ABD İLK SIRADA YER ALDI

ABD, Türk balının en büyük alıcısı olurken, 1 milyon 783 bin 701 dolarlık bal alımıyla ilk sırada yer aldı. Almanya, 637 bin 315 dolarlık alımla ikinci, Kanada ise 483 bin 189 dolarlık alımla üçüncü sırada bulunuyor.

Gürdoğan, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu yılın ilk ayında Slovenya, Hollanda, Kosova, Bangladeş, Libya ve İzlanda gibi yeni pazarların da dahil olduğunu belirtti. Ayrıca, markalı ve yüksek kaliteli küçük ambalajlı ürünlere ağırlık verilmesinin, bal ihracatını daha da artıracağına inandığını vurguladı.

Kaynak: AA