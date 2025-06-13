Kuru Kayısıda Ölümcül Tehlike! Günler Sonra İfşa Oldu

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın skandal gıdalar listesi uzayıp giderken, skandallar listesine bir ekleme de Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nden (RASFF) geldi.

SEVKİYATA EL KONULDU

RASFF’nin resmi sitesinde 12 Haziran tarihli listede, 2025.4421 bildirimde Türkiye'den gelen kuru organik kayısıda çok fazla okratoksin A tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada kuru kayısıların Finlandiya’ya gönderilmek üzere yola çıktığı, sevkiyatın durdurulduğu bildirildi. Öte yandan ürünlerin Finlandiya’da dağıtımlarının da yapılmayacağı ifade edildi.

OKRATOKSİN A NEDİR?

Farklı Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından üretilen bir toksin olan okratoksin A, gıdaları en çok kontamine eden mikotoksinlerden biridir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerin ve ısıtma kanallarında da sık rastlanan bir kirleticidir.

İnsan maruziyeti, kontamine gıda ürünlerinin, özellikle kontamine tahıl ve et ürünlerinin yanı sıra kahve, şaraplık üzüm ve kuru üzüm tüketimi yoluyla gerçekleşebilir. Toksin, insan kanı ve anne sütü de dahil olmak üzere hayvanların doku ve organlarında bulunmuştur. Okratoksin A, çoğu toksik madde gibi, türe ve cinsiyete özgü büyük toksikolojik farklılıklara sahiptir.

KANSEROJEN BİR TOKSİN

Okratoksin A (OTA), böbrek fonksiyonlarını etkileyen kronik bir nefrotoksindir. OTA’nın kan dolaşımında uzun bir yarılanma ömrü vardır, bu nedenle gıdalarda OTA’nın yaygın olduğu bölgelerde, sağlıklı insanların kanı düzenli olarak bu toksinden saptanabilir miktarlarda içerir. OTA ayrıca kanserojen özelliklere sahiptir, ancak kanserojenlik mekanizması bilinmemektedir. Hayvanlarda kanserojen etkilerin nefrotoksisiteden daha az önemli olduğu düşünülmektedir.