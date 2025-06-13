Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı! 4 Ülkeye Seferler İptal

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak sivil trafiğe kapatıldı. Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketleri, 16 Haziran'a kadar ilgili bölgelere seferlerini iptal etti. Kararı, Bakan Uraloğlu açıkladı.

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Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı! 4 Ülkeye Seferler İptal
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İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava saldırıları, bölgedeki güvenlik risklerini artırdı. Bu gelişme üzerine İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak sivil havacılığa kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, yayınlanan NOTAM'lar (Havacılık için Bildirim) kapsamında İsrail, Tahran ve Bağdat hava sahaları trafiğe kapalı tutuluyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ilgili havayolu işletmeleri, yolcu ve personel güvenliğini ön planda tutarak gerekli önlemleri aldı. Uçuş rotaları riskli bölgelerden uzaklaştırılırken, kriz masası çalışmaları devam ediyor. Şu an için risk altında herhangi bir yolcu veya personel bulunmadığı belirtiliyor.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, birçok havayolu şirketi, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik tüm seferlerini iptal etme kararı aldı.

HANGİ HAVA SAHALARI TRAFİĞE KAPALI?

Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.

Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır.

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.

16 HAZİRAN'A KADAR...

Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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