İsrail'in İran'a Saldırıları Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Açıklama: 'Apaçık Bir Provokasyon'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabaha karşı İran'a hava saldırısı başlatan İsrail'e sert tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarının 'apaçık bir provokasyon' olduğu belirten Erdoğan, paylaşımında, "Uluslararası toplum, İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir." ifadelerine yer verdi.

GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail, İran'ın başkenti Tahran’a ve birçok kentine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami dahil olmak üzere en az 20 üst düzey komutanın öldüğü bildirildi. Çok sayıda nükleer bilim insanı da saldırılar sonucunda hayatını kaybetti. İran, misilleme saldırı başlattı. 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı. İsrail de Tebriz kentine yeni bir saldırı düzenledi. İki ülke arasındaki gerilim tırmanırken ülkelerden peş peşe mesajlar yağdı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. "Saldırılar, İsrail'in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir" ifadelerini kullanan Erdoğan, İsrail'in 'apaçık provokasyon' yaptığını söyledi. Uluslararası topluma da çağrı yapan Cumhurbaşkanı, "Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının tamamı şöyle:

"İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi