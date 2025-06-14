Kırıkkale’de Dolandırıcılık Firarisi Yakalandı

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Operasyonda, "Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA