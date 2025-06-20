Ortadoğu Kaynıyor, Cebimiz Yanıyor! Akaryakıta En Büyük Zam Yolda

İsrail-İran savaşı petrol fiyatlarını yükseltti, Türkiye’de son 10 günde yapılan zamlarla akaryakıt fiyatları 5 TL’ye yakın arttı. Edinilen bilgiye göre akaryakıta büyük bir çifte zam daha yolda.

Ortadoğu Kaynıyor, Cebimiz Yanıyor! Akaryakıta En Büyük Zam Yolda
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Ortadoğu'da tırmanan İsrail-İran gerilimi, küresel enerji piyasalarında büyük dalgalanmalara neden oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskinin artmasıyla birlikte Brent petrol fiyatları son beş ayın en yüksek seviyelerine ulaşarak 80 dolara dayandı. Bu küresel hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam yapılacak. Böylece motorin ve benzin fiyatları bugüne kadarki en yüksek seviyelerine ulaşmış olacak.

Ortadoğu Kaynıyor, Cebimiz Yanıyor! Akaryakıta En Büyük Zam Yolda - Resim : 1

5 LİRALIK ARTIŞ

Akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte, son 10 gün içerisinde fiyatlar toplamda yaklaşık 5 TL artmış durumda. 11 Haziran'da benzinin litre fiyatı 46,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 46,22 TL seviyesindeydi. 19 Haziran itibarıyla yapılan son artışlarla birlikte benzin 1,55 TL, motorin ise 1,88 TL zamlanmıştı.

20 Haziran 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul Avrupa:

Benzin: 49.99 TL
Motorin: 51.39 TL
LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu:

Benzin: 49.84 TL
Motorin: 51.27 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 50.66 TL
Motorin: 52.24 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 50.99 TL
Motorin: 52.59 TL
LPG: 24.94 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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