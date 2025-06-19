Türkiye'nin Akaryakıt Devi Yabancılara Satılıyor! 300'den Fazla İstasyonu Bulunuyordu
Enerji sektöründe son yıllarda dikkat çeken yatırımlar gerçekleştiren Zeren Holding, akaryakıt dağıtım şirketi Alpet'in hisselerini yeniden satışa hazırlıyor. Şirket, daha önce yüzde 49'unu Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e devrettiği Alpet'in yeni bir hisse satışı için aynı fonla yeniden masaya oturdu.
Zeren Holding, 2023 yılında Altınbaş Holding bünyesindeki Alpet’i satın alarak sektöre hızlı bir giriş yapmıştı. Tutarı açıklanmayan bu satın almanın yaklaşık 200 milyon dolara gerçekleştiği belirtilmiş, Alpet’in Türkiye genelinde 250 akaryakıt istasyonuyla faaliyet gösterdiği kamuoyuna yansımıştı.
Satın alma işleminin ardından, şirket 2024 yılında Alpet’in yüzde 49’luk hissesini Mount Private Capital adlı özel fona devretmişti. İngiliz Virgin Adaları merkezli olan bu fonun, doğrudan sermaye yatırımları ve varlık yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösterdiği biliniyor.
YENİ HİSSE SATIŞI İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Gazeteci Olcay Aydilek, Zeren Holding’in aynı özel fonla yeni bir hisse satışı için görüşmelere başladığını iddia etti.
TP PETROL SATIN ALIMI BAŞARISIZ OLMUŞTU
Zeren Holding’in 2024 yılında TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın almak için yürüttüğü süreç ise fiyat anlaşmazlığı nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Kasım 2024’te Rekabet Kurulu’ndan onay alınmasına rağmen, taraflar arasında mutabakat sağlanamamış, yaklaşık 500 milyon doların üzerinde değerlendirilen bu satış iptal olmuştu. Eğer bu alım gerçekleşseydi, Zeren Holding 800’ü aşkın istasyonuyla sektörün en büyük oyuncusu konumuna gelecekti.
MOUNT PRIVATE CAPITAL KİMDİR?
Alpet hisselerini devralan Mount Private Capital, Anar Murtuzayev adına varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren ve İngiliz Virgin Adaları merkezli bir finans kuruluşu olarak öne çıkıyor. Şirket, likit varlık portföyü yönetiminin yanı sıra gayrimenkul, risk sermayesi ve doğrudan yatırımlar gibi çeşitli alanlarda hizmet veriyor.