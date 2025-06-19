Türkiye'nin Akaryakıt Devi Yabancılara Satılıyor! 300'den Fazla İstasyonu Bulunuyordu

TP PETROL SATIN ALIMI BAŞARISIZ OLMUŞTU

Zeren Holding’in 2024 yılında TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın almak için yürüttüğü süreç ise fiyat anlaşmazlığı nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Kasım 2024’te Rekabet Kurulu’ndan onay alınmasına rağmen, taraflar arasında mutabakat sağlanamamış, yaklaşık 500 milyon doların üzerinde değerlendirilen bu satış iptal olmuştu. Eğer bu alım gerçekleşseydi, Zeren Holding 800’ü aşkın istasyonuyla sektörün en büyük oyuncusu konumuna gelecekti.