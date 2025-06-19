Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Viraj! TÜRK-İŞ Son Kararını Verdi

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile 17 Haziran'da bir araya gelmişti. Görüşmede, işveren tarafını temsil eden Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın (TÜHİS) sunduğu ilk teklif gündeme gelmişti. Buna göre; birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam önerilmişti. İkinci yıl içinse sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 oranları teklif edildi. Ancak işçi tarafı, bu oranların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirterek teklifi kabul etmediklerini duyurdu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma Bakanı’nın yeni bir teklif sunacaklarını ifade ettiğini aktarırken, kamu işçileri harekete geçti. TÜRK-İŞ, taleplerini duyurmak amacıyla 18 Haziran'da Ankara’da Anıtpark’tan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüdü.

OTURMA EYLEMİ VE İŞ BIRAKMA HAZIRLIĞI GÜNDEMDE

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarda örgütlü kamu işçileri için 81 ilde geniş çaplı eylem hazırlığı başladı. Sendika başkanlarıyla yapılan toplantılarda, iş yerleri önünde basın açıklamaları yapılması, oturma eylemleri ve yarım gün iş bırakma gibi adımlar kararlaştırıldı. Ayrıca mesai sonunda iş yerini terk etmeme eylemi ve bir günlük işe gitmeme gibi sert adımların da atılacağı belirtildi. Eylemlerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

Kaynak: Habertürk