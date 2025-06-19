Brent Petrolün Varil Fiyatı Yükselişe Geçti

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Petrol fiyatlarındaki bu yükselişte, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı haftalık stok verileri etkili oldu. ABD'de ticari ham petrol stokları, geçen hafta 11,5 milyon varillik düşüşle 420,9 milyon varile geriledi. Bu azalış, piyasa beklentisi olan 2,3 milyon varillik düşüşün oldukça üzerinde gerçekleşti. Uzmanlara göre bu seviye, son 5 yılın ortalamasının yaklaşık %10 altında.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur ise Orta Doğu’daki artan jeopolitik tansiyon. ABD medyasında yer alan haberlere göre, eski Başkan Donald Trump'ın askeri danışmanlarına, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’ne yönelik olası bir saldırıda “bunker buster” tipi bombaların etkili olup olmayacağını sorduğu iddia edildi. Ayrıca, ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dahil olup olmayacağı yönündeki değerlendirmeler, piyasalarda arz endişesini artırarak fiyatları yukarı çekti.

FAİZ POLİTİKASI DA ETKİLİ OLDU

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz oranını %4,25 – %4,50 aralığında sabit bırakma kararı da petrol fiyatları üzerinde etkili oldu. Uzmanlara göre, düşük faiz politikası ABD dolarının değerini zayıflatıyor ve bu durum, dolarla fiyatlanan petrole olan talebi artırarak fiyatları destekliyor.

TEKNİK SEVİYELER NE DİYOR?

Teknik analizlere göre Brent petrol için 78,30 dolar direnç, 69,80 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, küresel jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik göstergelerin de yakından izlenmeye devam edileceğini belirtiyor. Özellikle Orta Doğu’da olası yeni gelişmelerin, piyasa üzerinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA