Binlerce İşçinin Gözü Burada! TÜRK-İŞ’ten Flaş ‘Zam’ Açıklaması, Greve Yeşil Işık Yaktı

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Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin geçtiğimiz aylarda 600 binden fazla kamu işçisi için başlattığı toplu sözleşme pazarlığı sürerken TÜRK-İŞ’ten flaş bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçileri için hükümetin sunduğu zam teklifine ilişkin kritik açıklamalar yaptı.

'İKİNCİ TEKLİF VERECEĞİZ' DEDİ

Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını duyurdu.

Atalay şunları söyledi: Tarih belli değil, sayın bakan 'Bu ilk teklif, ikinci teklif de vereceğiz' dedi. Zannederim ayın üçündeki enflasyon teklifini bekliyor. Rakamların dışında komisyona hiçbir teklif gelmedi. Şimdi bakan 4 kişilik bir komisyon kuruyor. Zannederim 10 gün içinde tüm sendikalarımızla görüşüp bir karar verecekler.

'GREV KARARLARI GELİYOR'

'Kamuya girme yönünde yüzde 20 fire veriliyor' diye belirten Atalay 'Bu her iş kolunda var. 2 bin adam talep ediyor, 300 arkadaşımız işe girmiyor. Sayın bakana da ilettik. Grev kararları geliyor, Haziran’ın sonunda Demiroğulları’nın, orman işçilerinin grev kararı geliyor. Ülkeyi yönetenler bir an önce karar versinler' dedi.

NE OLMUŞTU?

600 binden fazla kamu işçisi için başlattığı toplu sözleşme pazarlığında kritik toplantı 13 Haziran saat 14.00’da gerçekleşmişti.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 olmuştu.

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi, bu artışın ardından 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, sonraki iki 6 aylık dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve her dönemde ek olarak yüzde 10 refah payı verilmesi istenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi