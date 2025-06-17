Ünlü Kedi Mamasının İçinden Çıktı! Pet Shop ve Marketlerden Toplatılıyor

Almanya’da Kaufland marketlerinde satılan ünlü kedi maması, plastik parça şüphesi nedeniyle piyasadan toplatılıyor. 18 ve 19 Mart 2026 son tüketim tarihli ürünler için iade süreci başlatıldı, fiş gerekmeden iade yapılabilecek.

Ünlü Kedi Mamasının İçinden Çıktı! Pet Shop ve Marketlerden Toplatılıyor
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Almanya'da faaliyet gösteren Kaufland market zincirinin kendi markasıyla satışa sunduğu bir kedi maması, olası sağlık riski nedeniyle raflardan toplatılıyor. “K Carinura Premium Pastete reich an Rind und mit Hühnerleber” adlı yaş mamanın bazı partilerinde plastik madde bulunabileceği şüphesiyle acil geri çağırma kararı alındı.

ÜNLÜ MAMA MARKASININ İÇİNDEN PLASTİK ÇIKTI

Ürünün üreticisi Ospelt Petfood GmbH tarafından yapılan açıklamada, 85 gramlık ambalajlarda satışa sunulan ürünün 18 ve 19 Mart 2026 son tüketim tarihine sahip partilerinde plastik yabancı cisim bulunabileceği ihtimalinin göz ardı edilemediği belirtildi. Açıklamada, bu tür cisimlerin kedilerde iç kanama ya da sindirim sistemi hasarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Ünlü Kedi Mamasının İçinden Çıktı! Pet Shop ve Marketlerden Toplatılıyor - Resim : 1

SATIŞ DURDU, ÜRÜNÜ ALANLAR İADE EDEBİLİR

Kaufland yönetimi, uyarı sonrası ilgili ürünün satışını derhal durdurdu ve iade sürecini başlattı. Ürünü satın alan müşteriler, herhangi bir fiş ya da belge göstermeksizin ürünleri Kaufland mağazalarına iade ederek paralarını geri alabilecek.

SADECE BELİRLİ TARİHLER KAPSAMDA

Geri çağırma kararı yalnızca 18 Mart 2026 ve 19 Mart 2026 son tüketim tarihine sahip ürünleri kapsıyor. Diğer partilerin güvenli olduğu belirtildi. Gıda güvenliği platformu produktwarnung.eu üzerinden yapılan duyuruda da, tüketicilerin ürünleri derhal kullanmayı bırakması ve iade etmeleri istendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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