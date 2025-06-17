SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025: Sağlık Raporu Ücretli mi Oldu? İsteğe Bağlı Sağlık Raporu Paralı mı, Kaç TL? Sağlık Raporu Ödemesi Nereden Yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak sağlık raporu ücretlerine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan tarife listesiyle birlikte, artık birçok sağlık raporu için ücret alınacağı kesinleşti. Aile hekimlikleri, hastaneler ve polikliniklerden alınan sağlık raporlarıyla ilgili tüm detaylar vatandaşlarla paylaşıldı. Rapora esas muayene işlemleri ücretsiz kalacak ancak bazı özel amaçlı raporlar ücretli olacak. Peki, 2025 sağlık raporu ücretleri ne kadar, ödeme nasıl ve nereden yapılır? İsteğe bağlı sağlık raporu paralı mı, kaç TL? İşte detaylar...

2025 SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Yeni dönemde genel muayene kapsamında verilen zorunlu sağlık raporları ücretsiz şekilde sunulmaya devam edecek. Ancak ehliyet, sporcu lisansı, silah ruhsatı, işe giriş raporu gibi özel amaçlı belgeler için artık belirli ücretler ödenecek.

İSTEĞE BAĞLI SAĞLIK RAPORLARI PARALI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, aile hekimliği birimlerinden alınan ve özel amaçla talep edilen raporlar artık ücretli olacak. Ancak bu raporları düzenlemeye esas olan muayene işlemleri vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmeden yapılacak.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Yeni uygulama kapsamında, sağlık raporu ücretleri doğrudan Sağlık Bakanlığı'nın resmi ödeme sistemi olan sbos.saglik.gov.tr üzerinden yatırılacak. Vatandaşlar buradan ödeme işlemlerini güvenli bir şekilde tamamladıktan sonra rapor sürecini sürdürebilecek.

2025 SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz tüm rapor türlerine göre ücretlendirme detayları açıklanmasa da, her raporun kullanım amacına göre farklı tarifelerle ücretlendirileceği bildirildi. Bakanlık tarafından yayımlanan resmi tabloya göre, en çok talep edilen özel raporlar için belirli bir ücret alınacak. Bu ücretler, alınacak raporun türüne, kapsamına ve kullanım amacına göre değişiklik gösterecek.

Sağlık Bakanlığı’nın “Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”ne göre bazı güncel rapor ücretleri şu şekilde açıklandı:

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL

Kaynak: Haber Merkezi