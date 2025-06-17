Petrol Fiyatları Artacak mı? Bakan Bayraktar Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘PETROL FİYATLARI ARTABİLİR’

Türkiye'nin İran'dan 2019'dan bu yana herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirten Bayraktar, İran'dan doğal gaz ithal edildiğini hatırlattı.

İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar sonrası doğalgaz fiyatlarında da bir artış olabileceğini belirten Bakan Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZ İRAN'DAN GAZ ALIYORUZ'

"Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor” DİYEN Bakan Bayraktar, şunları söyledi: “Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım."

Gabar petrolünün, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 8'ini karşıladığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: "Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Biz arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR....

Kaynak: AA