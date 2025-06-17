Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Mesajı: Programı Kararlılıkla Uygulamaya Devam Edeceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Şimşek, bu gelişmelerin ekonomik yansımalarının detaylı biçimde analiz edildiğini vurguladı.

Dezenflasyon sürecinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin kritik önem taşıdığını belirten Şimşek, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 7,2 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Bakan Şimşek, "Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz. Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu. Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi