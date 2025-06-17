Teknosa'ya Rekabet İhlali Nedeniyle 17 Milyon Lira Ceza
Rekabet Kurulu, teknoloji perakendecisi Teknosa hakkında yürüttüğü rekabet soruşturmasını uzlaşma yoluyla sonuçlandırdı. Kurul, şirkete yaklaşık 17 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
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Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Teknosa’nın da aralarında bulunduğu bazı teknoloji perakendecilerinin, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla rekabete aykırı bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi. Söz konusu uygulamanın, rekabet kanununa aykırı olduğu ve "topla-dağıt karteli" niteliğinde dolaylı bir bilgi değişimini içerdiği tespit edildi.
TEKNOSA İHLALİ KABUL ETTİ, CEZADA İNDİRİM UYGULANDI
İhlali kabul eden Teknosa, uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu, bu talebi değerlendirerek şirkete verilecek para cezasında yüzde 25 oranında indirim uyguladı. Böylece Teknosa’ya kesilen ceza yaklaşık 17 milyon lira olarak belirlendi.
Soruşturmanın Teknosa yönünden sonuçlandırıldığını açıklayan Kurul, diğer şirketlere yönelik incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA
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