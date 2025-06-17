Konkordato Haritası Genişliyor! İlk 5 Ayda Rekor Artış: İşte En Tehlikedeki İki Sektör

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Türkiye ekonomisinde yaşanan daralma, reel sektör üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da artırıyor. Özellikle finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve azalan iç talep, şirketleri konkordato sürecine yönlendiriyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte bu başvurularda ciddi bir sıçrama yaşandı. Bu yılın sadece yılın ilk beş ayında toplam 2.235 konkordato dosyası yargıya taşındı. Bu rakam, 2024 yılının tamamında gerçekleşen 3.497 başvurunun yüzde 64’üne, 2023 yılındaki toplam 1.516 başvurunun ise 1,5 katına denk geldi.

Konkordato takip verilerine göre, 2025’in Ocak-Mayıs döneminde 967 şirket için geçici mühlet, 690 şirket için ise kesin mühlet kararı alındı. Ret kararı sayısı 462’ye ulaşırken, 77 şirketin iflası istendi. Süreci başarıyla tamamlayan 39 şirket hakkında ise tasdik kararı çıkarıldı.

Mayıs ayında konkordato sürecindeki gelişmeler, yılın önceki aylarına göre ciddi farklılık gösterdi. Geçici mühlet kararı 185, kesin mühlet kararı 164 olarak açıklanırken, 24 şirket iflas etti. Bu sayı, nisan ayındaki 10 iflas kararına göre yüzde 140’lık bir artış gösterdi. Ayrıca ret kararı da 87’den 129’a çıkarak yüzde 48,3 oranında yükseldi.

Ocak-Mayıs dönemindeki konkordato sayılarının aylara göre dağılımı ise şu şekilde:

Ay Geçici Mühlet Kesin Mühlet Red İflas Tasdik Toplam

Ocak 231 165 77 21 10 504

Şubat 163 103 90 4 5 365

Mart 189 122 79 18 6 414

Nisan 199 136 87 10 12 444

Mayıs 185 164 129 24 6 508

EN TEHLİKEDEKİ İKİ SEKTÖR

Konkordato başvurularının yoğunlaştığı iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken, sanayi kenti Kocaeli dördüncü sırada yer aldı. Sektörel bazda bakıldığında ise inşaat ve tekstil firmaları en yüksek risk altında olan alanlar olarak öne çıkıyor.

HAZİRAN'A HIZLI GİRİŞ

Haziran ayı da konkordato bakımından hızlı başladı. Tekstil ve demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren önemli şirketler konkordato sürecine girdi. Özellikle Mavi, Koton, LC Waikiki gibi markalara üretim yapan Eze Triko, Mi Triko Tekstil ve Keytex Tekstil ile birlikte Ekol Demir Çelik de bu sürece dahil oldu.