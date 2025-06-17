Araba Alacaklara Kötü Haber! Elinizi Çabuk Tutun: Yeni Vergi Yolda

AKP tarafından Meclis'e sunulan yeni yasa teklifi, otomobillerde ÖTV oranlarının artırılmasını öngörüyor. En düşük vergi oranı yüzde 45'ten yüzde 80'e çıkarılırken, elektrikli araçların ÖTV'si için de Cumhurbaşkanı'na doğrudan yetki verilmesi dikkat çekiyor.

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Araba Alacaklara Kötü Haber! Elinizi Çabuk Tutun: Yeni Vergi Yolda
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Türkiye'de otomobil sahibi olmanın bedeli, sadece aracı satın almakla bitmiyor; yüksek vergiler adeta ikinci bir araç parası ödetiyor. ÖTV, KDV, MTV derken vatandaşın belini büken vergi yükü, özellikle orta gelirli vatandaş için araç sahibi olmayı lükse dönüştürdü. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıfıra yakın vergiyle satılan araçlar, Türkiye'de katlanan fiyatlarla piyasaya çıkıyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre AKP milletvekilleri, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artırılmasını öngören yeni bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

Araba Alacaklara Kötü Haber! Elinizi Çabuk Tutun: Yeni Vergi Yolda - Resim : 1

Teklife göre, benzinli ve dizel otomobillerde halen yüzde 45, 50, 60 ve 70 olarak uygulanan kademeli ÖTV oranları, en düşük yüzde 80'e çıkarılacak. Böylece vergi yükü, araç fiyatına göre artan değil, daha yüksek sabit oranlar üzerinden hesaplanacak.

Teklifte dikkat çeken bir diğer başlık ise araçların vergisiz fiyatlarına ilişkin güncelleme oldu. ÖTV matrahı olarak esas alınan en düşük fiyat limiti 184 bin liradan 600 bin liraya çıkarıldı.

Araba Alacaklara Kötü Haber! Elinizi Çabuk Tutun: Yeni Vergi Yolda - Resim : 2

Düzenlemeyle ayrıca elektrikli araçların ÖTV'sini batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre belirleme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Bu yetki, elektrikli araçların ÖTV yükünün önümüzdeki dönemde istenildiği zaman yasa çıkarılmadan artırılmasına yol açabilecek.

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Kaynak: Sözcü

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