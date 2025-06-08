İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı Şartları Nedir, Kimler Yararlanabilir? Yerli Otomobil Desteği Başvuruları Başladı mı, ne Zaman Başlayacak?

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Sıfır araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir fırsat daha gündemde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hem yerli otomobil üretimini desteklemek hem de çok çocuklu ailelerin araç erişimini kolaylaştırmak amacıyla “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hurda teşviki ve ÖTV indirimiyle birlikte yürürlüğe girmesi beklenen program, özellikle 3 ve üzeri çocuğa sahip aileleri hedef alıyor. Araç sahibi olma hayali kuran dar gelirli aileler için önemli bir kolaylık sunacak olan destek paketiyle, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve yerli üretim araçlara özel avantajlar sağlanacak. Peki, ilk araba desteği başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak? Yerli otomobil desteği başvuru şartları neler, 3 çocuk sahibi olmak yeterli mi? İşte, ilk araba desteği başvuru şartları ve detayları...

YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Program kapsamında, 3 veya daha fazla çocuk sahibi olan aileler destekten yararlanabilecek. Bu aileler, yerli üretim sıfır araçlar için finansman desteği alabilecek. Özellikle Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg başta olmak üzere yüksek yerlilik oranına sahip araçlar, teşvik kapsamında değerlendirilecek.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI AYRINTILARI

Yapılacak düzenlemeyle birlikte:

ÖTV indirimi sayesinde araç fiyatları düşecek,

Hurda teşviki ile eski araçlarını elden çıkaranlar yeni araç sahibi olabilecek,

Uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanarak ödeme kolaylığı sunulacak.

Bu adımlar, hem yerli otomobil kullanımını artırmayı hem de sosyal mobiliteyi desteklemeyi hedefliyor. Aynı zamanda Türkiye’deki araç parkının yenilenerek karbon emisyonlarının düşürülmesine de katkı sağlanması bekleniyor.

YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLANACAK?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nın başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Ancak hazırlıkların tamamlanmasının ardından başvuruların e-Devlet üzerinden ya da ilgili kamu kurumları aracılığıyla alınması öngörülüyor. Başvuru koşulları ve detayların önümüzdeki günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Programın özellikle düşük gelirli ve çok çocuklu aileler arasında büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor. Hem ekonomik hem de çevresel açıdan katkı sunacak bu destekle, yerli otomobil satışlarında da ciddi artış yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi