Bakan Işıkhan Duyurdu! Tam 153 Milyon Liralık Ödeme...

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Türkiye'de son yıllarda giderek ivme kazanan yüksek enflasyon ve buna karşı maaşlara yapılan zamların yetersiz kalması nedeniyle milyonlarca vatandaş darboğazda yaşamaya çalışıyor. Hayat pahalılığına karşı direnemeyen vatandaşlar, devletin sosyal yardım ödemelerine ise belki de şimdiye kadar ihtiyaç duymadıkları kadar ihtiyaç duymaya başladı.

Devletin çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere maddi desteğe ihtiyaç duyan grupları belirleyerek hazırladıkları sosyal yardım destekleri de bu sebeple büyük talep görüyor. Hem bakanlıkların hem de belediyelerin maddi yardım paketlerine başvurular giderek katlanırken, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaşlar, bu yardımlar sayesinde düşük maaşlarıyla bir nebze olsun idare edebilmeyi umuyor.

BU YIL ÖDEME 153 MİLYONA ÇIKTI

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, bir sosyal yardım destek paketiyle daha ilgili açıklama yaptı. Anneleri her zaman desteklediklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emzirme ödeneğiyle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz" ifadelerini kullandı ve 2024 yılında 357 milyon TL'lik bir emzirme ödeneği sağladıklarını duyurdu. Işıkhan, bu yıl sağlanan destek miktarının da 153 milyon TL olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına yanıt verem pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu yardımdan faydalandıklarını ya da faydalanan birilerini tanıdıklarını söyledi. Bu durum, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizle ilgili net bir işaret olarak yorumlandı.