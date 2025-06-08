163 Milyon Kişinin Banka Hesabında Kaç Parası Olduğu Ortaya Çıktı: Listeyi Gören İnanamadı! Herkes Şokta

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) güncel verileri, Türkiye’deki gelir ve servet uçurumunun geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Toplam banka mevduatlarının büyük çoğunluğu, yalnızca küçük bir kesimin kontrolünde. Buna karşılık, milyonlarca vatandaşın bankada 10 bin TL’yi bile bulamayan hesaplarla yaşam mücadelesi verdiği dikkat çekiyor.

ZENGİN DAHA ZENGİN, DÜŞÜK GELİRLİLER DAHA GERİDE

Türkiye’de bankalarda tutulan toplam mevduatların yüzde 78’i, yalnızca 2,1 milyon kişinin hesaplarında toplanmış durumda. Bu hesapların toplam büyüklüğü 15,3 trilyon TL’ye ulaştı. Öte yandan, 10 bin TL’nin altında bakiyesi bulunan banka hesabı sayısı ise 163 milyonu aşıyor. Bu durum, ciddi bir servet adaletsizliğini ortaya koyarken, bazı kişilerin birden fazla düşük bakiyeli hesaba sahip olduğu da görülüyor.

MİLYONERLERİN SAYISI HIZLA ARTIYOR

2025 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde yurt içi ve yurt dışı yerleşik toplam milyoner sayısı 2 milyon 377 bini geçti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artış anlamına geliyor. Milyonerlerin hesaplarında tutulan toplam mevduat ise bir yılda 11,8 trilyon TL’den 16,99 trilyon TL’ye yükseldi.

Yurt içinde ikamet eden milyonerlere ait toplam mevduat 15,7 trilyon TL’yi bulurken, bu paranın 10,05 trilyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 4,47 trilyon TL’si döviz hesaplarında, 1,21 trilyon TL’si ise kıymetli maden hesaplarında tutuluyor. Kişi başına düşen ortalama mevduat miktarı ise 7,2 milyon TL.

YURT DIŞINDAKİ MİLYONERLER DE EKLENİYOR

Yurt dışında yerleşik milyonerlerin sayısı da 200 bini aştı. Bu kişiler, toplamda 278 milyar TL’lik yeni mevduat artışı sağladı. Bu tutarın yaklaşık 391 milyar TL’si Türk Lirası olarak bankalarda duruyor.

TOPLAM MEVDUAT 19 TRİLYON TL'YE DAYANDI

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, 2025 Aralık itibarıyla Türkiye’deki toplam banka mevduatı 19 trilyon TL sınırına dayandı. TL cinsi mevduatlar yüzde 4’ün üzerinde artarak 11,75 trilyon TL’ye, döviz cinsinden mevduatlar ise 6,42 trilyon TL’ye ulaştı. Toplam döviz mevduatının yaklaşık 192,8 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

DAR GELİRLİNİN PAYI ERİYOR

Servet dağılımındaki dengesizlik son yıllarda giderek daha belirgin hale geldi. 2020 yılında milyonerlere ait mevduatların toplam içindeki payı yüzde 55 civarındayken, 2025 itibarıyla bu oran yüzde 78’e yükseldi. Aynı dönemde 10 bin TL altı tasarruf sahibi olanların sistemdeki payı ise yüzde 2,69’dan yüzde 0,7’ye geriledi. Bu da düşük gelir grubunun servetten aldığı payın dramatik biçimde azaldığını gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Merkezi