Ünlü Bisiklet Markasında Skandal: Hepsi Geri Toplatılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikli bisiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Globe markasına ait Haul ST ve Haul LT model e-bisikletlerde tespit edilen yapısal bir sorun nedeniyle 11 binden fazla araç geri çağrılıyor.

SELE DİREĞİNDE CİDDİ TEHLİKE

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, bu iki modelin sele direğinde, özellikle tamamen uzatıldığında dayanıklılığı zayıflatan bir üretim hatası tespit edildi. Direğin alt kısmında oluşabilecek zayıflık, ani kırılmalara neden olabilir. Bu da sürücünün dengesini kaybederek düşme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabilir.

KULLANIMI DERHAL DURDURUN

Markanın üreticisi olan Specialized, kullanıcıları bu modelleri kullanmamaları konusunda uyarıyor. Haul ST veya LT modeline sahip olanların bisikletlerini derhal kullanmayı bırakmaları ve yetkili servis noktalarıyla iletişime geçerek ücretsiz onarım talebinde bulunmaları isteniyor.

ÜCRETSİZ SERVİS HAKKI TANINIYOR

Firma, geri çağırma kapsamındaki bisikletlerin ücretsiz olarak onarılacağını ve güvenli şekilde kullanılabilir hale getirileceğini belirtti. Gerekli teknik müdahalelerin ardından kullanıcıların bisikletlerini güvenle kullanabilecekleri ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi