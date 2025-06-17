İtfaiyecilerin Gözde Firması İflas Ediyor! Ankara Başta Olmak Üzere Türkiye'nin Birçok Belediyesine Yangın Güvenlik Ekipmanı Üretiyordu

Yangın söndürme ve güvenlik ekipmanları alanında faaliyet gösteren Kızılateş Yangın Güvenlik, mali yapısındaki zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İzmir’de faaliyet gösteren şirket için mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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İtfaiyecilerin Gözde Firması İflas Ediyor! Ankara Başta Olmak Üzere Türkiye'nin Birçok Belediyesine Yangın Güvenlik Ekipmanı Üretiyordu
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MURAT BEYAZ

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, Kızılateş Yangın Güvenlik ve Temizlik Makinaları ile birlikte bağlı kuruluşları olan Kızılateş Yangın Söndürme Güvenlik Sistemleri Temizlik Makinaları Araç Ekipmanları A.Ş. ve Rottest Temizlik Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

İtfaiyecilerin Gözde Firması İflas Ediyor! Ankara Başta Olmak Üzere Türkiye'nin Birçok Belediyesine Yangın Güvenlik Ekipmanı Üretiyordu - Resim : 1

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordato komiserleri olarak yeminli mali müşavir Hakan Şarap, makine mühendisi Emre Kıdoğlu ve hukukçu Dr. Murat Şahin’i görevlendirdi. Kararda, şirketlerin konkordato mühleti verilmesini gerektiren koşulları taşıdığı belirtildi.

7 GÜN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Mahkeme ilanında, alacaklıların konkordato mühletinin verilmesine itiraz etmeleri durumunda, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak itiraz haklarını kullanabilecekleri vurgulandı.

İtfaiyecilerin Gözde Firması İflas Ediyor! Ankara Başta Olmak Üzere Türkiye'nin Birçok Belediyesine Yangın Güvenlik Ekipmanı Üretiyordu - Resim : 2

YANGIN MÜDAHALESİNDE YERLİ VE ÖZGÜN TEKNOLOJİ

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kızılateş, kurulduğu günden bu yana yangınla mücadele alanında geliştirdiği yerli teknolojilerle öne çıkıyordu. Tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ve Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyan “Rotfire Yüksek Basınçlı Acil Yangın Söndürme Makinası” ile dikkat çeken firma, aynı zamanda KBRN dekontaminasyon sistemleri de üretiyordu.

İtfaiyecilerin Gözde Firması İflas Ediyor! Ankara Başta Olmak Üzere Türkiye'nin Birçok Belediyesine Yangın Güvenlik Ekipmanı Üretiyordu - Resim : 3

CE sertifikalı ve ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi kapsamında üretim yapan şirket, yerli malzeme kullanımı ve satış sonrası hizmet ağıyla müşteri memnuniyetine odaklanan yapısıyla tanınıyordu. Rotfire sistemi, düşük su sarfiyatı, kompakt yapısı ve mobil kullanılabilirliğiyle özellikle dar alanlarda etkili bir yangın müdahale çözümü sunuyordu.

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