Akaryakıtta Tabela Değişti: Motorine Yeni Zam! Litre Fiyatı 50 TL’yi Aştı

İsrail ile İran arasındaki savaş petrol fiyatlarını tırmandırdı. Döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki artışla birlikte motorin fiyatına 1 lira 75 kuruşluk yeni bir zam daha geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 50 TL'yi geçti.

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Akaryakıtta Tabela Değişti: Motorine Yeni Zam! Litre Fiyatı 50 TL’yi Aştı
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İsrail ile İran arasında artan çatışmalar, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını tırmandırdı. Orta Doğu’da tırmanan gerilim, arz güvenliğine dair endişeleri artırırken, Brent petrolün varil fiyatı son günlerde beş ayın zirvesini gördü. Asya piyasalarında petrol 73,65 TL'den işlem görürken, Batı Teksas tipi ham petrol 70,77 dolar seviyelerinde.

Akaryakıtta Tabela Değişti: Motorine Yeni Zam! Litre Fiyatı 50 TL’yi Aştı - Resim : 1

Brent petrol fiyatlarındaki tırmanış, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV kaynaklı maliyet artışları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yönlü hareketlendirdi. Motorinin litre fiyatı, gece yarısı itibarıyla 1 lira 75 kuruş zamlanarak birçok ilde 50 TL sınırını geçti.

Zam, akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelalarına yansırken, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde litre fiyatı 50 liranın üzerinde seyretmeye başladı.

VATANDAŞ ENDİŞELİ

Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamları, hem bireysel araç sahiplerini hem de taşımacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Motorin fiyatının 50 TL’yi aşması, nakliye maliyetlerine ve dolaylı olarak tüketici fiyatlarına da yansıyacağı yönünde endişeleri artırıyor.

Akaryakıtta Tabela Değişti: Motorine Yeni Zam! Litre Fiyatı 50 TL’yi Aştı - Resim : 2

İşte 17 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul Avrupa

Benzin: 48.44 TL
Motorin: 49.51 TL
LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu

Benzin: 48.29 TL
Motorin: 49.39 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 49.10 TL
Motorin: 50.36 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 49.44 TL
Motorin: 50.70 TL
LPG: 24.94 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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