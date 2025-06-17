Memur ve Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da: Kim, Ne Kadar Zam Alacak?

Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz'da milyonlarca emekli ve memurun maaşına yapılacak zammın ipuçlarını verdi. Enflasyon beklentisindeki düşüşle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,94, memurlara ise yüzde 15,84 oranında zam öngörülüyor.

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Memur ve Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da: Kim, Ne Kadar Zam Alacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcının görüşleriyle hazırlanan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket sonuçları, milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı haline gelen Temmuz zammı öncesinde önemli ipuçları verdi.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Sabah'ın haberine göre mayıs ayında yüzde 1,77 olarak tahmin edilen Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı, bu ayki ankette yüzde 1,61'e geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 30,35'ten yüzde 29,86'ya düştü. Bu düşüş, özellikle maaş artışlarını belirleyecek enflasyon verilerinin seyrini merakla takip eden emekli ve memurlar açısından dikkatle inceleniyor.

Memur ve Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da: Kim, Ne Kadar Zam Alacak? - Resim : 1

YÜZDE 16.94 ZAM GÖRÜNÜMÜ

Eğer anket sonuçlarındaki yüzde 1,61'lik Haziran enflasyonu gerçekleşirse, 2024'ün ilk yarısında toplam enflasyon yüzde 16,94 olacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına aynı oranda zam yapılacağı anlamına geliyor. 3 Temmuz'da açıklanacak resmi TÜİK verileri, bu oranı kesinleştirecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE KAÇ?

Memurlar ve memur emeklileri için de Temmuz zammı adım adım netleşiyor. Yılın ilk 5 ayında yüzde 15,09 enflasyon gerçekleşti. Bu kapsamda memur kesimi için yüzde 8,58 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Temmuz'da ayrıca yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Haziran enflasyonu yüzde 1,61 çıkarsa, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,94 olacak ve memur kesiminin enflasyon farkı yüzde 10,32'ye yükselecek. Böylece toplam zam oranı yüzde 15,84'e ulaşacak.

Gözler şimdi 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinde. Hem kök aylıkları hem de refah payını etkileyecek bu veri, yaklaşık 14 milyon emekli ile 6,5 milyon memurun maaşını doğrudan ilgilendiriyor.

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Kaynak: Sabah

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