Tane Kirazın Fiyatı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Gören İnanamadı Yapay Zeka Sandı
Eskişehir’de bir semt pazarında kirazın tanesinin 10 liradan tezgaha çıkarılması, sosyal medyayı karıştırdı. Fiyatı görenler, tabelayı yapay zeka görseli sandı. 10 liralık kiraza tepki yağdı.
Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur’un sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Eskişehir’de bir semt pazarında çekilen kiraz fiyatını paylaşan Sungur, paylaşımında şunları söyledi:
Kiraz taneyle satılıyor: 10 TL! AKP’nin Türkiye’sinde meyve artık altın değerinde. Yakında “çeyrek muz”, “yarım zeytin” dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor!
KİMSE İNANAMADI
Kısa sürede X platformunda gündem olan paylaşımı yapay zeka eseri olarak sananlar dahi oldu.
10 liralık kiraz için sosyal medyada ‘Kilosu zannettim’, ‘Bana inandırıcı gelmedi’, ‘Yemeyin elinde kalsın’, ‘İstanbul’da 120 lira’, ‘Tanesi nasıl 10 lira?’ gibi yorumlar yapıldı.
📍Pazartesi Pazarı, Eskişehir— Cenk Sungur (@cenksungur) June 16, 2025
🍒Kiraz taneyle satılıyor: 10 TL!
AKP’nin Türkiye’sinde meyve artık altın değerinde. Yakında “çeyrek muz”, “yarım zeytin” dönemine de geçeriz.
Bu halk bunu hak etmiyor! pic.twitter.com/yVypLAmx9f
EN PAHALI MEYVELER HANGİLERİ?
Öte yandan Türkiye’de tüketilen en pahalı meyveler de merak konusu oldu. En pahalı 10 meyve arasında aronya (Chokeberry), yeşil erik, Frenk üzümleri, zencefil, ithal limon, papaz erik, çilek, ananas yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi