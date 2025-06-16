Tane Kirazın Fiyatı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Gören İnanamadı Yapay Zeka Sandı

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Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur’un sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Eskişehir’de bir semt pazarında çekilen kiraz fiyatını paylaşan Sungur, paylaşımında şunları söyledi:

Kiraz taneyle satılıyor: 10 TL! AKP’nin Türkiye’sinde meyve artık altın değerinde. Yakında “çeyrek muz”, “yarım zeytin” dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor!

KİMSE İNANAMADI

Kısa sürede X platformunda gündem olan paylaşımı yapay zeka eseri olarak sananlar dahi oldu.

10 liralık kiraz için sosyal medyada ‘Kilosu zannettim’, ‘Bana inandırıcı gelmedi’, ‘Yemeyin elinde kalsın’, ‘İstanbul’da 120 lira’, ‘Tanesi nasıl 10 lira?’ gibi yorumlar yapıldı.

📍Pazartesi Pazarı, Eskişehir



🍒Kiraz taneyle satılıyor: 10 TL!



AKP’nin Türkiye’sinde meyve artık altın değerinde. Yakında “çeyrek muz”, “yarım zeytin” dönemine de geçeriz.



Bu halk bunu hak etmiyor! pic.twitter.com/yVypLAmx9f — Cenk Sungur (@cenksungur) June 16, 2025

EN PAHALI MEYVELER HANGİLERİ?

Öte yandan Türkiye’de tüketilen en pahalı meyveler de merak konusu oldu. En pahalı 10 meyve arasında aronya (Chokeberry), yeşil erik, Frenk üzümleri, zencefil, ithal limon, papaz erik, çilek, ananas yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi