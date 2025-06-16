Asgari Ücret ve Emekliye Ara Zam Yapılacak mı? Herkesin Merak Ettiği Soruya AK Parti'den Yanıt

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Türk Parasının Kıymetini Koruma ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. 21 maddelik teklif, ekonomide vergi güvenliğini artırmayı, kayıt dışılıkla mücadeleyi ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını hedefliyor.

FAALİYETLERE SIKI DENETIM

Kanun teklifine göre, döviz ve kıymetli maden piyasasında faaliyet göstermek isteyenler artık Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin almak zorunda olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na, bu faaliyetlerle ilgili ücret tarifelerini belirleme ve değiştirme yetkisi veriliyor. Güler, “Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadeleye dönük caydırıcı önlemler getiriyoruz” dedi.

Teklifle, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’ndaki Cumhurbaşkanı yetkileri güncellenirken, izinsiz faaliyetlerde bulunanlara ağırlaştırılmış yaptırımlar öngörülüyor. Faaliyetlerin tamamen durdurulması gibi adımlar da yasal zemine kavuşuyor.

VERGİ DENETİMİNDE DİJİTALLEŞME DÖNEMİ

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yoklama fişlerinde artık muhtar ya da kolluk kuvvetlerinin imzası aranmayacak. Elektronik ortamda düzenlenen ve konum/fotoğraf içeren belgeler yeterli olacak. Bu adımla, sahte belgeyle mücadelede denetimin dijitalleşmesi hedefleniyor.

LPG TİCARETİ VE TEKNOLOJİ BÖLGELERİNE KISITLAMA

Güler, LPG sektöründe yapılan düzenlemeyle, dağıtıcıların başka dağıtıcılardan aldıkları LPG'yi üçüncü bir dağıtıcıya satamayacaklarını belirtti. Bu düzenlemenin, sektör içindeki usulsüz satışların önlenmesini amaçladığını söyledi.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışanlara yönelik teşvik ve istisnalar ise sınırlandırılıyor. Brüt asgari ücretin 25 katını aşan maaşlar, teşvik kapsamından çıkarılacak.

KDV VE ÖTV’DE KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazların satışında KDV istisnası getiriliyor. Akaryakıt ve LPG ithalatında alınan ÖTV, artık KDV matrahına dahil edilecek. Böylece vergi güvenliği artırılacak. Ayrıca, araçların ÖTV oranları motor hacmi ve batarya kapasitesine göre yeniden düzenlenebilecek.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

Güncel gelişmelere ilişkin de konuşan Abdullah Güler, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını “pervasızlık” olarak nitelendirdi. Güler, “Katil İsrail'in, Gazze’de ve İran’da sürdürdüğü saldırganlığı lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımız diplomatik çabaları sürdürüyor” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda şu an için İsrail’e karşı bir kınama kararının gündemde olmadığını ifade eden Güler, Umman’da yapılan ABD-İran nükleer görüşmeleri öncesi yaşanan saldırılara dikkat çekerek, “Belirsizlik ortamı var, gelişmeleri yakından izliyoruz” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA MASADA

Güler, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili ise, “Her şeyin bir zamanı var. Temmuz ayında TÜİK verileri açıklandıktan sonra konuyu değerlendireceğiz. Şu an için bir oran söylemek doğru olmaz” açıklamasında bulundu.