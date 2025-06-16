MSB BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: 2025 Temmuz'da Bedelli Askerlik Ücreti ne Kadar Olacak? Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Kaç TL?

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2025 Temmuz ayı yaklaşırken, bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı sorusu birçok genç tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yılda 2 kez güncellenen bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında yeniden artacak. Peki 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte en güncel tahminler, zam hesaplama yöntemleri ve geçmiş yıllara ait karşılaştırmalar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANACAK?

Bedelli askerlik bedeli, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 240.000 gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla belirleniyor. Bu katsayı ise her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanıyor.

Formül şu şekilde:

Bedelli Askerlik Ücreti = 240.000 x Memur Aylık Katsayısı

MSB 2025 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE UYGULANAN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2025’in ilk yarısında geçerli olan memur aylık katsayısı 1,012556 olarak açıklanmış ve bu doğrultuda bedelli askerlik ücreti:

240.000 x 1,012556 = 243.013,44 TL olarak uygulanmıştı.

2025 TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2025’te memur maaş katsayısı yeniden belirlenecek. Bu katsayı;

İlk 6 aylık enflasyon farkı

Toplu sözleşme zammı gibi verilere bağlı olarak şekillenecek.

Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının tahminlerine göre Temmuz ayında memur maaşlarına %15 ila

%20 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Bu artış bedelli askerlik ücretine de doğrudan yansıyacak.

%15 Zam Senaryosu:

Katsayı yaklaşık 1,164439 seviyesine yükselirse,

Yeni bedelli askerlik ücreti: 240.000 x 1,164439 = 279.465,36 TL

%20 Zam Senaryosu:

Katsayı yaklaşık 1,215067 seviyesine çıkarsa,

Yeni bedelli askerlik ücreti: 240.000 x 1,215067 = 291.616,08 TL

Bu rakamlar resmi açıklama değildir; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Temmuz ayında yayımlayacağı “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesiyle kesinleşecektir.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

Yıllar içinde memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak bedelli askerlik ücretlerinde de önemli artışlar yaşandı:

Yıl-Ocak Ücreti-Temmuz Ücreti

2019-31.343 TL-33.230 TL

2020-35.054 TL-37.070 TL

2021-39.788 TL-43.151 TL

2022-56.506 TL-80.064 TL

2023-104.084 TL-122.351 TL

2024-182.609 TL-217.871 TL

2025-243.013 TL-(Bekleniyor)

BEDELLİ ASKERLİĞE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2025 Temmuz ayında yapılacak memur maaş zammı, bedelli askerlik ücretini önemli ölçüde artıracak. Şu an için 243 bin TL olan ücretin, Temmuz itibarıyla 280-290 bin TL bandına çıkması bekleniyor. Bedelli askerlik yapmayı düşünenler, resmi açıklamalar öncesinde gelişmeleri yakından takip etmeli.

Kaynak: Haber Merkezi