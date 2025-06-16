Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk yarısında sınırlı bir gerileme göstererek yatırımcısına yön arayışı sinyali verdi. Öğle saatlerinde %0,05 düşüşle 9.307,48 puana çekilen endekste, toplam işlem hacmi 36,5 milyar liraya ulaştı.

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi
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Endeks bazında incelendiğinde, bankacılık sektörü hisseleri %0,1’lik düşüşle değer kaybederken, holding hisselerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi. Sektör performanslarında en dikkat çekici artış, %2 ile sigorta sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, madencilik hisseleri %1,35’lik düşüşle en fazla değer kaybeden sektör oldu.

JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLAMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerginlikler, küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Uluslararası arenadaki gelişmeler, piyasalarda yön tayinini güçleştiriyor.

CARİ AÇIK RAKAMLARI YAYIMLANDI

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, nisan ayında cari açık 7 milyar 864 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış cari açık ise 15 milyar 815 milyon dolar seviyesine çıktı.

TEKNİK SEVİYELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Analistler, yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmadığını ancak ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksinin günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldığını ifade etti. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puan seviyeleri destek olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 9.400 ve 9.500 puan seviyeleri direnç noktaları olarak izleniyor.

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Kaynak: AA

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