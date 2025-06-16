11 Şirketten Temettü Hamlesi! Ödeme Takvimi Netleşti

Borsa İstanbul’da işlem gören 11 büyük şirket, 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında yatırımcılarına temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Türk Hava Yolları, Ülker ve Turkcell gibi sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı listede, hisse başına toplam 17,04 TL brüt temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

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11 Şirketten Temettü Hamlesi! Ödeme Takvimi Netleşti
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Temettü gelirleri, belirtilen tarihlerde hisse sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak. Şirketlerin duyurduğu ödeme takvimi ve hisse başına düşen brüt-net kar payı tutarları şu şekilde sıralandı:

16 HAZİRAN PAZARTESİ

Türk Hava Yolları (THYAO)
Brüt: 3,4420 TL | Net: 2,9257 TL (1. taksit)

Merit Turizm (MERIT)
Brüt: 0,14 TL | Net: 0,119 TL

Emlak Konut GYO (EKGYO)
Brüt/Net: 0,40 TL

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17 HAZİRAN SALI

Gıpta Ofis (GIPTA)
Brüt: 1,0606 TL | Net: 0,9015 TL

18 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Bursa Çimento (BUCIM)
Brüt: 0,0667 TL | Net: 0,0567 TL

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)
Brüt: 4,00 TL | Net: 3,40 TL (1. taksit)

Sümer Varlık (SMRVA)
Brüt: 0,3136 TL | Net: 0,2665 TL

Halk GYO (HLGYO)
Brüt/Net: 0,0043 TL

11 Şirketten Temettü Hamlesi! Ödeme Takvimi Netleşti - Resim : 2

19 HAZİRAN PERŞEMBE

Ülker Bisküvi (ULKER)
Brüt: 8,0698 TL | Net: 6,8594 TL

20 HAZİRAN CUMA

Turkcell (TCELL)
Brüt: 1,8182 TL | Net: 1,5455 TL (1. taksit)

ATP Yazılım (ATATP)
Brüt: 0,6992 TL | Net: 0,5943 TL

YATIRIMCI TEMETTÜ TAKVİMİNİ TAKİPTE TUTMALI

Yatırımcıların ilgili tarihlerde hesaplarında görebilecekleri temettü ödemeleri, yılın bu döneminde önemli bir nakit akışı yaratacak. Temettü hakkı için hisse senetlerinin ödeme tarihinden önceki iş günlerinde elde bulundurulması gerektiği de hatırlatıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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