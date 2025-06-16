11 Şirketten Temettü Hamlesi! Ödeme Takvimi Netleşti
Borsa İstanbul’da işlem gören 11 büyük şirket, 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında yatırımcılarına temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Türk Hava Yolları, Ülker ve Turkcell gibi sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı listede, hisse başına toplam 17,04 TL brüt temettü ödemesi gerçekleştirilecek.
Temettü gelirleri, belirtilen tarihlerde hisse sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak. Şirketlerin duyurduğu ödeme takvimi ve hisse başına düşen brüt-net kar payı tutarları şu şekilde sıralandı:
16 HAZİRAN PAZARTESİ
Türk Hava Yolları (THYAO)
Brüt: 3,4420 TL | Net: 2,9257 TL (1. taksit)
Merit Turizm (MERIT)
Brüt: 0,14 TL | Net: 0,119 TL
Emlak Konut GYO (EKGYO)
Brüt/Net: 0,40 TL
17 HAZİRAN SALI
Gıpta Ofis (GIPTA)
Brüt: 1,0606 TL | Net: 0,9015 TL
18 HAZİRAN ÇARŞAMBA
Bursa Çimento (BUCIM)
Brüt: 0,0667 TL | Net: 0,0567 TL
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)
Brüt: 4,00 TL | Net: 3,40 TL (1. taksit)
Sümer Varlık (SMRVA)
Brüt: 0,3136 TL | Net: 0,2665 TL
Halk GYO (HLGYO)
Brüt/Net: 0,0043 TL
19 HAZİRAN PERŞEMBE
Ülker Bisküvi (ULKER)
Brüt: 8,0698 TL | Net: 6,8594 TL
20 HAZİRAN CUMA
Turkcell (TCELL)
Brüt: 1,8182 TL | Net: 1,5455 TL (1. taksit)
ATP Yazılım (ATATP)
Brüt: 0,6992 TL | Net: 0,5943 TL
YATIRIMCI TEMETTÜ TAKVİMİNİ TAKİPTE TUTMALI
Yatırımcıların ilgili tarihlerde hesaplarında görebilecekleri temettü ödemeleri, yılın bu döneminde önemli bir nakit akışı yaratacak. Temettü hakkı için hisse senetlerinin ödeme tarihinden önceki iş günlerinde elde bulundurulması gerektiği de hatırlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi