Bedelli Askerlik Ücretine Yine Zam! İşte Yeni Ücret...

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Ekonomik krizin büyümesiyle her kalemde gelen zamlarda artış yaşanırken, her yıl 2 kere zamlanan bedelli askerlik ücretleri de temmuz ayından itibaren tekrar artacak. Şu anda 243 bin lira olan mevcut bedelli askerlik ücretinden 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp parayı yatıranlar faydalanacak. 1 Temmuz'dan itibaren başvuranlar ise zamlı tarifeyle karşılaşacak.

Memur aylık katsayısı ile belirlenen bedelli askerlik ücreti hesaplanırken göz önünde bulundurulan veriye göre; 5 aylık enflasyon verileriyle memur zammı yüzde 14 olacak. Bu orana göre de yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin liraya çıkacak. Net rakam ise haziran enflasyonundan sonra, Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesi tarafından açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Bedelli askerlik, mevcut kanunda yer alan şartları yerine getiren kişilerin senelik olarak belirlenen ücreti ödeyerek yaptıkları daha kısa süreli askerlik hizmetine denir. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanan vatandaşlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamen yerine getirmiş sayılır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Belirlenen bedelli askerlik ücreti, başvuru yapıldıktan sonra anlaşmalı bankalar, defterdarlık ve malmüdürlükleri üzerinden T.C. kimlik numarası beyan edilerek ödenebilir. Anlaşmalı bankalar 2025 itibarıyla; Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası'dır.

Kaynak: Haber Merkezi