Kepenk İndiren İndirene! Esnaf Sayısı 5 Ayda 50 Bine Dayandı… Borç Batağı Büyüyor

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Yüksek enflasyon, kredi kartı borçları ve geçim sıkıntısının devam ettiği Türkiye’de ekonomik kriz nedeniyle kapanan iş yeri sayısı artmaya devam ederken, Ocak–Mayıs 2025 döneminde kepenk kapatan esnaf sayısı 49 bin 97’e ulaştı.

'ÇARESİZLİĞE İTİLEN BİR TOPLUM'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, esnafların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, ortaya çıkan tabloyu ‘ekonomik bir çöküşün belgesi’ olarak ilan etti. Kış ‘Bu sadece kapanan dükkânların değil; çöken hayallerin, borç batağına sürüklenen ailelerin, çaresizliğe itilen bir toplumun resmidir’ dedi.

'KRİZ DEĞİL, ÇÖKÜŞ VAR'

Kış, şunları söyledi: Sadece ilk beş ayda her gün 325 esnaf iş yerini kapatıyor ama Saray’dan hâlâ pembe tablolar çiziliyor. Hani nerede kaldı sizin sözde ‘ekonomik istikrarınız’? Bir ülkede her gün yüzlerce yurttaş kepenk indiriyorsa, orada kriz değil, çöküş vardır! Küçük esnafı yok sayan bir ekonomi yönetiminin ne üretimi kalkındırması ne de istihdam yaratması mümkündür.

Mersin’deki tablonun daha vahim olduğunu belirten CHP’li Gülcan Kış, aynı dönemde 1.258 esnafın faaliyetini sonlandırdığını açıkladı.

'SESSİZ ÇIĞLIĞA KULAK TIKANIYOR'

Kış ‘Bu rakam, Mersin’in sokaklarına yansıyan büyük bir ekonomik çöküşü gösteriyor. Küçük işletmelerin birer birer kapandığı, dükkânların boş kaldığı, kepenklerin bir daha açılmamak üzere kapandığı bir şehirde yaşıyoruz. Mersin üretir, çalışır, alın teri döker. Ama bu halk her geçen gün daha fazla yalnız bırakılıyor. Bu sessiz çığlığa kulak tıkanıyor’ dedi.

'BATIK KREDİLER VAR'

Ekonomide yaşanan bozulmanın sadece esnafları değil, tüm toplumu etkilediğine dikkat çeken Kış, şunları söyledi: Bugün 412 milyar lirayı aşan batık krediler var. 4,5 milyonun üzerinde yeni icra dosyası açılmış durumda. İhtiyaç kredisi faizi %72’ye ticari kredi faizi %65’e dayanmış. Bu mudur yönetmek? Halk krediye ulaşamıyor, borcunu ödeyemiyor, çocuğunun okul masrafını çıkaramıyor. Ama iktidar hâlâ kendi yandaş düzenini ayakta tutma peşinde.

Kış ‘Bu ülkenin emeğiyle geçinen insanlarını görmezden gelen hiçbir düzen ayakta kalamaz’ diye vurguladı.