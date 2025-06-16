Arçelik Ortaklığıyla Kurulan Voltbek, Hindistan'da Rekor Kırdı
Arçelik’in Hindistan’daki iştiraki Voltbek Home Appliances, 2024-2025 mali yılında önemli bir performans göstererek gelirini artırırken zararını düşürdü. Arçelik ve Hindistan merkezli Tata Grubu’na bağlı Voltas ortaklığıyla faaliyet gösteren Voltbek, geçen yıl 267,09 crore rupi olan zararını bu yıl 241,89 crore rupiye indirdi. Aynı dönemde şirketin operasyonel geliri %39,5 artışla 2.235,53 crore rupiye ulaştı.
Şirket, buzdolabı ve çamaşır makinesi satışlarındaki güçlü performansıyla dikkat çekti. Yıllık bazda %57’lik hacim artışı kaydeden Voltbek, bu oranla sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir büyüme sergiledi. Hindistan pazarındaki toplam kümülatif satış hacmi 7,5 milyon birimi aşan şirket, ülkedeki en hızlı büyüyen beyaz eşya markalarından biri haline geldi.
1 MİLYON ADET BUZDOLABI VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ SATIŞI
Voltas tarafından yapılan açıklamada, Voltbek’in son mali yılda 1 milyonun üzerinde buzdolabı ve 1 milyonun üzerinde çamaşır makinesi sattığı bilgisi paylaşıldı. Mart 2025 itibarıyla yarı otomatik çamaşır makinesi pazarında %15,3’lük paya ulaşan şirket, bu kategoride Hindistan genelinde 2. sıraya yerleşti. Ayrıca e-ticaret platformlarında bulaşık makinesi kategorisinde liderlik pozisyonuna yükseldi.
YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK
Voltbek, Ahmedabad yakınlarındaki Sanand bölgesinde yer alan 60 dönümlük üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Yıllık 1,6 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan tesisin, önümüzdeki dönemde %50’nin üzerinde kapasite artışıyla büyütülmesi planlanıyor. Ürün portföyünü 300'ün üzerinde modelle genişleten şirket, Hindistan genelindeki müşteri temas noktası sayısını 15.000’in üzerine çıkarmayı hedefliyor.
YERLİLİK STRATEJİSİ VE BÜYÜME HEDEFİ
Tamamen Hindistan’da üretim hedefi doğrultusunda yerlileşme stratejisine hız veren Voltbek, özellikle kırsal ve kentsel dağıtım ağını genişleterek pazar penetrasyonunu artırıyor. Şirket, dijital platformlara özel ürünler, kanal bazlı kampanyalar ve farkındalık projeleriyle bulaşık makinesi gibi kategorilerde de büyümeyi sürdürüyor.