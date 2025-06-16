Arçelik Ortaklığıyla Kurulan Voltbek, Hindistan'da Rekor Kırdı

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Şirket, buzdolabı ve çamaşır makinesi satışlarındaki güçlü performansıyla dikkat çekti. Yıllık bazda %57’lik hacim artışı kaydeden Voltbek, bu oranla sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir büyüme sergiledi. Hindistan pazarındaki toplam kümülatif satış hacmi 7,5 milyon birimi aşan şirket, ülkedeki en hızlı büyüyen beyaz eşya markalarından biri haline geldi.

1 MİLYON ADET BUZDOLABI VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ SATIŞI

Voltas tarafından yapılan açıklamada, Voltbek’in son mali yılda 1 milyonun üzerinde buzdolabı ve 1 milyonun üzerinde çamaşır makinesi sattığı bilgisi paylaşıldı. Mart 2025 itibarıyla yarı otomatik çamaşır makinesi pazarında %15,3’lük paya ulaşan şirket, bu kategoride Hindistan genelinde 2. sıraya yerleşti. Ayrıca e-ticaret platformlarında bulaşık makinesi kategorisinde liderlik pozisyonuna yükseldi.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Voltbek, Ahmedabad yakınlarındaki Sanand bölgesinde yer alan 60 dönümlük üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Yıllık 1,6 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan tesisin, önümüzdeki dönemde %50’nin üzerinde kapasite artışıyla büyütülmesi planlanıyor. Ürün portföyünü 300'ün üzerinde modelle genişleten şirket, Hindistan genelindeki müşteri temas noktası sayısını 15.000’in üzerine çıkarmayı hedefliyor.

YERLİLİK STRATEJİSİ VE BÜYÜME HEDEFİ

Tamamen Hindistan’da üretim hedefi doğrultusunda yerlileşme stratejisine hız veren Voltbek, özellikle kırsal ve kentsel dağıtım ağını genişleterek pazar penetrasyonunu artırıyor. Şirket, dijital platformlara özel ürünler, kanal bazlı kampanyalar ve farkındalık projeleriyle bulaşık makinesi gibi kategorilerde de büyümeyi sürdürüyor.