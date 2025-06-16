Cari Açıkta Son 2 Yılın Rekoru

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre; nisan ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi. Bu veriyle beraber cari açık, Şubat 2023'ten beri en yüksek seviyesini gördü.

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Cari Açıkta Son 2 Yılın Rekoru
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Ekonomik krizin katlanmasıyla enflasyon ve diğer ekonomik veriler dikkatle takip edilirken, son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), güncel ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 7 milyar 864 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 938 milyon dolarlık açık yaşandı. Nisan ayında kaydedilen aylık cari açık, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviye olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nisanda 9 milyar 891 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre de, nisan ayında cari açık yaklaşık 15,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60,4 milyar dolar açık verdi.

Cari Açıkta Son 2 Yılın Rekoru - Resim : 1

HİZMETLER DENGESİ FAZLA VERDİ

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,3 milyar dolar ve 188 milyon doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler nisan ayında 3 milyar 903 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 600 milyon dolar ve 3 milyar 92 milyon dolar olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

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