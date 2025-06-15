Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu... Asgari Ücrete Ara Zam Gündemde

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Fahiş enflasyona bağlı hayat pahalılığı ülkede ağır bir ekonomik kriz yaratırken, bu koşullara karşılık asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamlar ise yetersiz bulundu. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranları emekli aylıklarında yapılacak artışı belirlerken asgari ücrette de bir ara zam olup olmayacağı merak ediliyor.

2025 yılı ilk 5 aylık enflasyon oranı 15,09 olarak gerçekleşirken, 3 Temmuz’da açıklanacak rakamla emekli aylıklarında yapılacak artış oranı belirlenecek. İlk aylık enflasyonun yüzde 17-18 civarında çıkması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oranda zam gelecek. Aynı zam oranı uygulanırsa 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı ise 17 bin lira seviyesine yükselecek. Kök aylığı 12 bin 367 liranın altında olan emekliler, eğer en düşük aylıkta artış yapılmazsa sıfır zamla karşı karşıya kalarak 14 bin 469 lira almaya devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndaki (EKK) son toplantıda en düşük emekli aylıkları gündeme geldi fakat yapılacak artışla ilgili değerlendirmelerin bir sonraki toplantıda yapılacağı belirtildi. AKP kaynakları, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranının arkasından TBMM Başkanlığı’na en düşük emekli aylığının artırılması için yasa teklifi verileceğini bildirdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Diğer 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun gidişatına göre müdahale yapabileceklerini belirtirken, ekonomi yönetiminin şu anda asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi