Özel Okullarda Fiyat Çılgınlığı! 100 Bin Öğrenciyi Eğitimden Kopardı… Veliler Kara Kara Düşünüyor

Asgari ücretin açıklanmasının ardından yükselmeye devam eden enflasyon sonrasında ev kiraları kadar okul ücretleri de artışını sürdürdü. Servis ücretlerinin zamlanmasının yanı sıra özel okul ücretlerindeki fahiş fiyatlar velileri kara kara düşündürürken, bazı okulların yıllık ücretleri dudak uçuklattı.

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Özel Okullarda Fiyat Çılgınlığı! 100 Bin Öğrenciyi Eğitimden Kopardı… Veliler Kara Kara Düşünüyor
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Star gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 12 bin özel okul bulunan Türkiye’de bazı özel okulların senelik ücretleri 2 milyon liraya ulaştı.

Özel Okullarda Fiyat Çılgınlığı! 100 Bin Öğrenciyi Eğitimden Kopardı… Veliler Kara Kara Düşünüyor - Resim : 1

100 BİN ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRAMADI

Özel okullara giden 1 milyon 600 bin öğrenci velisinin ödediği ücretlerdeki fahiş zamlar velileri isyan ettirirken, yüksek fiyatlar nedeniyle 100 bine yakın öğrencinin yeni kayıt yaptırmadığı öğrenildi.

Özel Okullarda Fiyat Çılgınlığı! 100 Bin Öğrenciyi Eğitimden Kopardı… Veliler Kara Kara Düşünüyor - Resim : 2

Bu yıl ara sınıflarda uyulması gereken zam oranı en yüksek yüzde 54,8 olarak belirlenirken, hazırlık sınıfı ve birinci sınıflar için zam oranlarını okullar kendileri belirledi.

'50 OKULLA SINIRLI DEĞİL'

Okulların senelik ücretlerinin otomobil fiyatlarına denk geldiğini belirten Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, ‘Bu okulların da belirli bir zümresi var’ diyerek, senelik ücretlerin 2 milyon liraya yaklaştığını duyurdu. Gültekin, bu fiyatların 40-50 okulla sınırlı kalmadığını belirtti.

Kaynak: Star gazetesi

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