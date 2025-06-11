Dövizde Dengeler Değişti! Dolar ve Euroda Şok Düşüş

Uzun süredir yükselişte olan dolar ve euro yeni haftada düşüş ivmesi gösteriyor. 40 lira civarındaki seyrine alıştıran dolar, güne 39,19 liradan, euro ise 44,81 liradan başladı.

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Dövizde Dengeler Değişti! Dolar ve Euroda Şok Düşüş
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Son yıllarda Türk Lirası'nın ciddi değer kaybıyla döviz kurundaki fahiş yükseliş olağan hale gelirken, art arda rekorlar kıran dolar ve euro, bir süredir küresel piyasalarda dengelerin değişmesiyle beraber dalgalanmaya başladı. Uzun zamandır yükselişte olan dolar ve euroda, Kurban Bayramı'nın sona ermesi sonrasında düşüş görülüyor.

Dövizde Dengeler Değişti! Dolar ve Euroda Şok Düşüş - Resim : 1

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

11 Haziran 2025 Çarşamba günü İstanbul serbest piyasada 39,1910 liradan alınan dolar, 39,1930 liradan satılıyor. 44,8100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,8120 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,2140, euronun satış fiyatı ise 44,9150 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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