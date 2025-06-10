Altın, Dolar, Borsa, Mevduat... Mayıs Ayında Parasını Buna Yatıran Köşeyi Döndü

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Yatırımcıların dört gözle beklediği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan reel getiri oranları ortaya çıktı. Açıklanan verilere göre mayıs ayında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu. TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında mevduat faizi, hem yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) hem de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek reel getiriyi sundu. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 0,86, TÜFE'ye göre ise yüzde 1,80 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Aynı dönemde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 0,80 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,62 oranlarında reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,37, Amerikan Doları yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE bazında bakıldığında ise külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, Euro yüzde 0,56 ve Amerikan Doları yüzde 0,23 oranlarında reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 1,53 oranında kayıp yaşattı.

UZUN VADEDE ALTIN PARLADI, BORSA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Üç aylık değerlendirmede, külçe altın zirveye oturdu. Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 12,83, TÜFE'ye göre ise yüzde 13,00 oranlarında reel getiri sağlayarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, hem Yİ-ÜFE'ye (yüzde 10,68) hem de TÜFE'ye (yüzde 10,55) göre en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Altı aylık verilere göre de külçe altının üstünlüğü devam etti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,85 oranlarında reel getiriyle en kazançlı seçenek oldu. BIST 100 endeksi ise bu dönemde de yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

YILLIK BAZDA ALTIN ZİRVEDE

Finansal yatırım araçlarının yıllık performansı incelendiğinde, külçe altın tartışmasız liderliğini sürdürdü. Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 37,32, TÜFE'ye göre ise yüzde 24,87 oranlarında reel getiri sağlayarak yatırımcısının yüzünü en çok güldüren araç oldu.

Yıllık bazda diğer yatırım araçlarının performansına bakıldığında:

Mevduat faizi (brüt): Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 16,38, TÜFE'ye göre yüzde 5,83 reel getiri sağladı.

Euro: Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 1,98 reel getiri sağlarken, TÜFE'ye göre yüzde 7,27 oranında kaybettirdi.

DİBS: Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 0,68 kaybettirirken, TÜFE'ye göre yüzde 9,69 oranında değer kaybı yaşadı.

Amerikan Doları: Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 2,28 kaybettirirken, TÜFE'ye göre yüzde 11,14 oranında değer kaybetti.

BIST 100 endeksi: Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 27,26, TÜFE'ye göre ise yüzde 33,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

Kaynak: Haber Merkezi