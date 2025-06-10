Otomotiv Devi Nissan'ın Tedarikçisi İflasın Eşiğinde

Japon otomotiv devi Nissan Motor'un önemli yedek parça tedarikçisi Marelli Holdings, iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Küresel otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar derinleşirken, ABD merkezli bu büyük üreticinin durumu sektördeki endişeleri artırıyor.

Otomotiv Devi Nissan'ın Tedarikçisi İflasın Eşiğinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de otomobil fiyatları yükselişini sürdürürken, global otomotiv sektörü zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle ABD'de sektörde yaşanan sorunlar, büyük tedarikçileri de etkilemeye başladı. Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerine parça sağlayan firmalar, finansal sıkıntılarla boğuşuyor.

OTOMOBİL PARÇALARI TEDARİKÇİSİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Reuters'ın Kyodo haber ajansına dayandırdığı bilgilere göre, KKR'nin sahibi olduğu küresel otomobil parçaları tedarikçisi Marelli Holdings, ABD'de "11. Bölüm" kapsamında iflas koruması başvurusunda bulunmayı değerlendiriyor.

Otomotiv Devi Nissan'ın Tedarikçisi İflasın Eşiğinde - Resim : 1

Bu durum, özellikle Nissan Motor ve çeşitli otomobil parçaları satış sonrası perakendecileri için önemli bir tedarikçi olan Marelli'nin geleceği açısından kritik bir dönemeç.
Şirket, alacaklılarıyla sürdürdüğü yeniden yapılandırma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde, faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla iflas korumasına başvurmayı düşünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Altın, Dolar, Borsa, Mevduat... Mayıs Ayında Parasını Buna Yatıran Köşeyi Döndü Altın, Dolar, Borsa, Mevduat... Mayıs Ayında Parasını Buna Yatıran Köşeyi Döndü
Bakan Şimşek Tarih Verdi: 'Refah Dönemine Giriyoruz' Bakan Şimşek Tarih Verdi: 'Refah Dönemine Giriyoruz'
Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Bile Şaşırttı Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Şaşırttı
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
ÇOK OKUNANLAR
Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? Belediye Başkanı Vefat Ederse Yerine Kim Gelir? İşte Yasal Süreç Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? İşte Yasal Süreç
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor
Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu: O İl İstanbul'u Sollayıp Zirveye Yerleşti Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu