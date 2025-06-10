Otomotiv Devi Nissan'ın Tedarikçisi İflasın Eşiğinde

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Türkiye'de otomobil fiyatları yükselişini sürdürürken, global otomotiv sektörü zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle ABD'de sektörde yaşanan sorunlar, büyük tedarikçileri de etkilemeye başladı. Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerine parça sağlayan firmalar, finansal sıkıntılarla boğuşuyor.

OTOMOBİL PARÇALARI TEDARİKÇİSİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Reuters'ın Kyodo haber ajansına dayandırdığı bilgilere göre, KKR'nin sahibi olduğu küresel otomobil parçaları tedarikçisi Marelli Holdings, ABD'de "11. Bölüm" kapsamında iflas koruması başvurusunda bulunmayı değerlendiriyor.

Bu durum, özellikle Nissan Motor ve çeşitli otomobil parçaları satış sonrası perakendecileri için önemli bir tedarikçi olan Marelli'nin geleceği açısından kritik bir dönemeç.

Şirket, alacaklılarıyla sürdürdüğü yeniden yapılandırma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde, faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla iflas korumasına başvurmayı düşünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi