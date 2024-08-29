UKOME'den Geçti: O İlde Okul Servis Ücretlerine Zam!

Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin bugün öğleden sonra yapılan toplantısında, 2024/2025 eğitim öğretim dönemi okul servis ücretlerine ilişkin tavan fiyatlar belirlendi. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı İbrahim Güllü, UKOME'nin belirlediği fiyatların tavan ücretler olduğunu belirterek, öğrenci velilerini daha fazla ödeme yapmamaları konusunda uyardı.

UKOME kararına göre önümüzdeki eğitim-öğretim yılındaki okul servis ücretleri resmi ve özel okullarda şöyle olacak:

Resmi okullarda; 0-3 km 1740 TL, 3-6 km 1820 TL, 6-9 km 1910 TL, 9-13 km 1980 TL, 13 km üzerinde km başına 14 TL ve rehber personel 700 TL.

Özel okullarda; 0-3 km 2 bin 490 TL, 3-6 km 2 bin 565 TL, 6-9 km 2 bin 690 TL, 9-12 km 2 bin 840 TL, 12-15 km 2 bin 930 TL, 15 km üzerinde km başına 15 TL ve rehber personel 700 TL.

BELİRLENEN FİYATLAR TAVAN UYARISI

Tüketici Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Güllü, “Servis ücretlerini belirleme yetkisi büyükşehir belediyelerinde UKOME'lere ait. Belirlenen servis taşıma ücretleri fiyatlandırma tarifesi üst sınırdır. Tavandır. Yani bunun üstünde herhangi bir ücret alınamaz. Ancak ilkokul ve ortaokul seviyesindeki araçlarda rehber bulundurma zorunluluğu var ve yasal. Bu tavan fiyatların üstünde herhangi bir şekilde ücretlendirme yapılamayacağını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

FAZLA ÜCRETİN İADESİ İÇİN 10 YIL SÜRE

Bazı servisçilerin tavan fiyatlara uymadığına dikkati çeken İbrahim Güllü, şöyle konuştu:

“Tüketici kendisinden tarifenin üstünde bir rakam istenmesi halinde öncelikle firmaya ve okula yazılı bildirimde bulunmasında fayda var. Yazılı bildirim bir mail olabileceği gibi noterden gönderilecek iddianame olarak ya da okula veya servise yazılı dilekçe ve dilekçenin örneğinin alındığını gösterir. Mühürlü bir belge olabilir. Çünkü yazılı belge, ileride hakkımızı aramamız açısından resmi belge hüviyeti taşıyacaktır.

Tüketici eğer fazla ödeme yapmış ise çünkü velilerimiz okul dönemi içerisinde gerek servis işletmesiyle, gerekse okullarla karşı karşıya kalmak istemiyor. Çünkü çocuğunun taşınmayacağını ya da işte okulda serviste kötü davranılabileceği endişesi taşıyor. Dolayısıyla istemese de bu ücretleri ödemek durumunda kalabiliyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 125'inci maddesinde bu tür işlerde 10 yıllık zaman aşımı vardır. Yani velimiz ödeme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle bu parayı ticari faiziyle birlikte talep etme hakkına sahiptir."

'MİLLİ EĞİTİM'E BİLDİRİLMESİNDE FAYDA VAR'

Velinin fazla ödediği miktar 124 bin TL'ye kadarsa tüketici hakem heyetlerinin yetkili olduğunu anlatan Güllü, şu uyarılarda bulundu:

“124 bin TL ve üzerindeyse artık tüketici mahkemesine arabuluculuk görüşmeleri yaparak dava açmak durumunda. Hakem heyetlerinin görev sınırı her sene yeniden değerlendirme oranında artırılıyor. 2025 yılında tabii ki 124 bin TL olan rakamın, 180-200 bin seviyesine çıkabileceğini düşünüyoruz. Tüketici, velinin hakkını aramasında fayda var. Aynı zamanda bu işletme ve okulla ilgili Milli Eğitim Bakanlığına mutlaka ihbarda, suç duyurusunda bulunmasında fayda var. İdari yönden de soruşturma açılması faydalı olacaktır. Bu haksız uygulamaların sona ermesi açısından."

Kaynak: DHA