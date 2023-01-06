Özel okul ücretlerine yapılacak zamda kural değişti

Özel okul ücretlerine yapılacak artışın usul ve esasları değiştirildi. Bundan sonra, özel okulların ara sınıflarındaki ücret artış oranı, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

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Özel okul ücretlerine yapılacak zamda kural değişti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; özel okullarda ara sınıflara yapılacak zam oranına ilişkin yönetmeliğin 53'üncü maddesinde yer alan, "Bir önceki yılın ortalama (Yİ-ÜFE artı TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenir" ibaresi, "Yapılacak artış oranı, yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir" şeklinde değiştirildi. Yönetmelik değişikliği bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

BAKAN ÖZER BU YILKİ ÖZEL OKUL ÜCRET ARTIŞI ORANINI YÜZDE 65 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4 Ocak'ta özel öğretim kurumları temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz, üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık. Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA

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