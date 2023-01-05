EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı

ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

SON TARİH 13 OCAK

Bugün başlayan tercih işlemleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA