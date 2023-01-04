Özel okul zamları belli oldu
Özel okullarına 2023'te yapacağı zam oranı kesinleşti. Buna göre; yüzde 65 olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okulların yapacağı zam oranı üzerine okul temsilleriyle bir araya geldi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özer, ''ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık'' dedi.
Özer, 2023-2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.
Öte yandan geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.
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