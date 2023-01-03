KPSS-2022/2 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/2'de 21-28 aralık tarihleri arasında tamamlanan tercih işlemlerinin ardından sonuçlar belli oldu.

KPSS-2022/2 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor.

YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR DOĞRUDAN ATANACAK

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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