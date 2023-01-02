Son dakika: MEB'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin 2023 zamlarının ne olacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Özer, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarını işaret ederek, "kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Son dakika: MEB'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama

Bakan Özer, Ankara'da Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"nın ardından, basın mensuplarının özel okulların 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Özer, "Buradaki amacımız, sadece 2023 yılında özel öğretim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha kaliteli hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra da oluşacak zammı, tekrar özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

"HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Özer, "Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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