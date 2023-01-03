Özel okulların 2023 zammı: Milli Eğitim Bakanı Özer’den açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullarda 2023 ücret artışı ile ilgili, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız” açıklamasında bulundu.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün açıklanan enflasyon oranları uyarınca özel okul ücretlerine yapılacak zamma ilişkin soruları yanıtladı.
Özer, yarın öğleden sonra özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. Özer, "Tabii, sadece TEFE ve TÜFE oranlarına bakmayacağız çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı, inşallah, yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.
Kaynak: AA
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