Altında Hareketlilik Sürüyor! Bir Günde Tablo Değişti... Gözler ABD Enflasyon Verilerinde

ABD ve Çin arasındaki görüşmeler sonrasında yükselişini sürdüren altın bugün güne 4.207,89 lira ile başladı. Dün 4195 lira ile güne başlayan altında bugün yüzde 0,49’luk yükseliş görüldü.

Son Güncelleme:
Altında Hareketlilik Sürüyor! Bir Günde Tablo Değişti... Gözler ABD Enflasyon Verilerinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik devam ederken gözler 11 Haziran Çarşamba günü altın fiyatlarının güne nasıl başladığına çevrildi. Dün düşüşle güne başlayan gram altın bugün güne yüzde 0,49’luk yükselişle başladı. Gram altının 4.207,89 liradan satışa sunulurken, alış fiyatı ise 4.205,04 lira oldu.

Güne yüzde 0,42’lik yükselişle başlayan çeyrek altının ise alış fiyatı 6.727,74 lira, satış fiyatı ise 6.877,50 lira oldu.

Altında Hareketlilik Sürüyor! Bir Günde Tablo Değişti... Gözler ABD Enflasyon Verilerinde - Resim : 1

GÖZLER ABD’DE

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar altında riski artırırken, yatırımcıların odak noktası bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri oldu.

Altında Hareketlilik Sürüyor! Bir Günde Tablo Değişti... Gözler ABD Enflasyon Verilerinde - Resim : 2

YATIRIMCILAR DÜŞÜNÜYOR

Dünya genelinde ABD'nin başta Çin olmak üzere ticaret ilişkisi yürüttüğü ülkelerle yaşadığı gerilimler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün ABD ile Çin'in üst düzey yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerden alınan olumlu sinyaller piyasalardaki stresin azalmasına yardımcı olurken bu durum pay piyasalarının yükselmesini sağladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, iki ülkenin Cenevre'de varılan ticaret mutabakatı temelinde bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını kaydetti. Müzakerelerde varılan anlaşmaların içeriğinin tarafların ülke liderlerinin onayının ardından duyurulması bekleniyor.

UZLAŞMA SAĞLANACAK MI?

Analistler, söz konusu açıklamaların dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularında uzlaşma sağlayabileceğine dair iyimserlikleri artırdığına işaret ederek, sık değişen politikalardan ötürü yatırımcıların somut bir anlaşmayı beklediğini ifade etti.

Altın, Dolar, Borsa, Mevduat... Mayıs Ayında Parasını Buna Yatıran Köşeyi DöndüAltın, Dolar, Borsa, Mevduat... Mayıs Ayında Parasını Buna Yatıran Köşeyi DöndüEkonomi

Altın Aniden Düşüşe Geçti! Kritik Eşik Belli OlduAltın Aniden Düşüşe Geçti! Kritik Eşik Belli OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın
Son Güncelleme:
Dövizde Dengeler Değişti! Dolar ve Euroda Şok Düşüş Dolar ve Euroda Şok Düşüş
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya Soruşturma! Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya Soruşturma
Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Bile Şaşırttı Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
Sadece O Yapıyor, Tanesini 6 Bin 500 TL'ye Satıyor: 10 Günde Tamamlıyor, Yazın Kapış Kapış Gidiyor Sadece O Yapıyor, Tanesini 6 Bin 500 TL'ye Satıyor: 10 Günde Tamamlıyor, Yazın Kapış Kapış Gidiyor
Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler! Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler!
Meteoroloji İl İl Uyardı: Artık Güneş Yok, Sağanak Yağış ve Fırtına Var! Artık Güneş Yok, Sağanak Yağış ve Fırtına Var!
Özel Hastanelerde Yeni Dönem! Yoğun Bakım 'Şartı' Geliyor Özel Hastanelerde Yeni Dönem! Yoğun Bakım 'Şartı' Geliyor