Altında Hareketlilik Sürüyor! Bir Günde Tablo Değişti... Gözler ABD Enflasyon Verilerinde

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Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik devam ederken gözler 11 Haziran Çarşamba günü altın fiyatlarının güne nasıl başladığına çevrildi. Dün düşüşle güne başlayan gram altın bugün güne yüzde 0,49’luk yükselişle başladı. Gram altının 4.207,89 liradan satışa sunulurken, alış fiyatı ise 4.205,04 lira oldu.

Güne yüzde 0,42’lik yükselişle başlayan çeyrek altının ise alış fiyatı 6.727,74 lira, satış fiyatı ise 6.877,50 lira oldu.

GÖZLER ABD’DE

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar altında riski artırırken, yatırımcıların odak noktası bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri oldu.

YATIRIMCILAR DÜŞÜNÜYOR

Dünya genelinde ABD'nin başta Çin olmak üzere ticaret ilişkisi yürüttüğü ülkelerle yaşadığı gerilimler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün ABD ile Çin'in üst düzey yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerden alınan olumlu sinyaller piyasalardaki stresin azalmasına yardımcı olurken bu durum pay piyasalarının yükselmesini sağladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, iki ülkenin Cenevre'de varılan ticaret mutabakatı temelinde bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını kaydetti. Müzakerelerde varılan anlaşmaların içeriğinin tarafların ülke liderlerinin onayının ardından duyurulması bekleniyor.

UZLAŞMA SAĞLANACAK MI?

Analistler, söz konusu açıklamaların dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularında uzlaşma sağlayabileceğine dair iyimserlikleri artırdığına işaret ederek, sık değişen politikalardan ötürü yatırımcıların somut bir anlaşmayı beklediğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi