Altın Aniden Düşüşe Geçti! Kritik Eşik Belli Oldu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları sonrası küresel piyasalarda dengeler değişirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin etkisiyle bu hafta piyasalarda daha dengeli bir seyir bekleniyor. Önceki iki işlem gününde altında yüzde 2'ye varan değer kaybı yaşanınca yatırımcının gözleri altın fiyatlarına çevrildi.

QNB Invest, gerçekleştirdiği piyasa analizinde ons altının geçen hafta 3350 dolar direncini aşıp 3400 dolar olan ana direnç seviyesine yükseliş gösterdiğini hatırlatarak "Ons altın ABD tarım dışı istihdam verileri ve Çin ile ticaret görüşmeleri sonrasında güç kaybı yaşayıp 3300 dolar desteğinin altını test etti" ifadelerine yer verdi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE NE?

Gram altında dolar kurunun genel desteğinin devam ettiği belirtilirken, 10 Haziran Salı günü gram altının 4195 lira seviyesinde olduğu görülüyor. 4200 TL’nin altına inen gram altında 4150 TL'nin öenmli olduğu bildirildi. 4150 TL’nin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam ederken, o durumda 4200 TL’nin üzerinde 4300 TL'nin ana direnç olarak geçerli olduğu ifade edildi. 4150 TL’nin altında da 4100-4080 TL arasının önemli bölge olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi