Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Düştü

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Son birkaç yılda Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybı sürerken, dolar ve euro başta olmak üzere pek çok para birimi TL karşısında büyük değer kazandı. Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım aracı olan dövizde yükselişe alışılırken, Kurban Bayramı sonrasında ise birden düşüş başladı. Geçtiğimiz aylarda art arda rekor kıran dolar ve euro, haftanın ikinci gününe düşüş ivmesiyle başladı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

10 Haziran 2025 Salı günü İstanbul serbest piyasada 39,3151 liradan alınan dolar, 39,3383 liradan satılıyor. 44,7777 lira seviyesinden satın alınan euronun satış fiyatı ise 44,8258 lira oldu.

Doların önceki kapanış fiyatı 39,2885 iken, euronun önceki kapanış ise 44,8507 lira olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi